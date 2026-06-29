«Женихи из Парижа»: Трое родственников из Кузбасса развели 98 женщин на 5 миллионов

В Кемеровской области вынесли приговор троим мужчинам, которые на протяжении нескольких лет обманывали женщин через интернет. Жертвами мошенников стали 98 человек, а общий ущерб превысил 5 млн рублей, передает ГТРК «Кузбасс».

Как сообщили в региональной прокуратуре, фигуранты, являющиеся родственниками, действовали с 2019 по декабрь 2022 года. Они знакомились с женщинами в сети и входили к ним в доверие.

После длительного общения злоумышленники сообщали, что хотят отправить дорогой подарок, однако затем заявляли о возникших проблемах с доставкой. Под различными предлогами они просили оплатить таможенные сборы, хранение или другие расходы.

Одна из потерпевших рассказала, что познакомилась с мужчиной по имени Николай, который представился жителем Парижа.

«В какой-то момент он пишет мне, что хотел бы мне преподнести подарок, и мне просто нужно его ждать… Потом он говорит, что подарок застрял где-то на границе», — вспоминает Елена Суховольская.

По данным следствия, женщины переводили аферистам суммы от 3,8 тысячи до 640 тысяч рублей. Общий ущерб составил более 5 млн рублей.

Суд назначил обвиняемым наказание в виде условного лишения свободы на сроки от семи до восьми лет. Кроме того, каждому из них назначены штрафы в размере от 2 до 3 млн рублей.

В прокуратуре отметили, что причинённый потерпевшим ущерб был полностью возмещён. Также у осуждённых конфисковали мобильный телефон и ноутбук, которые использовались при совершении преступлений.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители раскрыли преступную группу, занимавшуюся телефонным мошенничеством. В банду входили 30 россиян и 20 иностранцев. Злоумышленники действовали через два кол-центра и похищали деньги, в том числе криптовалюту. Возбуждены дела по статьям о мошенничестве и незаконном обороте платёжных средств. Оба кол-центра прекратили работу.

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