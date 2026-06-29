В МИД РФ заявили, что Киев перешёл от словесных угроз к терактам против Белоруссии
Галузин: Украина от угроз в адрес Белоруссии перешла к практическим действиям
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Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Киев перешёл к реальным действиям после серии словесных угроз в адрес Белоруссии. Поводом стала атака Вооружённых сил Украины на пассажирский автобус с белорусскими детьми в Брянской области.
Дипломат в интервью RTVI подчеркнул, что варварские действия киевского режима заслуживают решительного осуждения и противодействия. По его словам, это не просто риторика, а конкретный шаг, который показывает истинные намерения украинского руководства.
А ранее Белоруссия пригрозила Украине «всем потенциалом» в случае вторжения на территорию республики. Заместитель министра иностранных дел страны Игорь Секрета уточнил, что белорусская сторона применит весь имеющийся арсенал.
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