Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Киев перешёл к реальным действиям после серии словесных угроз в адрес Белоруссии. Поводом стала атака Вооружённых сил Украины на пассажирский автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

Дипломат в интервью RTVI подчеркнул, что варварские действия киевского режима заслуживают решительного осуждения и противодействия. По его словам, это не просто риторика, а конкретный шаг, который показывает истинные намерения украинского руководства.

А ранее Белоруссия пригрозила Украине «всем потенциалом» в случае вторжения на территорию республики. Заместитель министра иностранных дел страны Игорь Секрета уточнил, что белорусская сторона применит весь имеющийся арсенал.