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Регион
29 июня, 14:18

В МИД РФ заявили, что Киев перешёл от словесных угроз к терактам против Белоруссии

Галузин: Украина от угроз в адрес Белоруссии перешла к практическим действиям

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Киев перешёл к реальным действиям после серии словесных угроз в адрес Белоруссии. Поводом стала атака Вооружённых сил Украины на пассажирский автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

Дипломат в интервью RTVI подчеркнул, что варварские действия киевского режима заслуживают решительного осуждения и противодействия. По его словам, это не просто риторика, а конкретный шаг, который показывает истинные намерения украинского руководства.

МИД Белоруссии: На Украине готовят бойцов для возможной атаки на страну
МИД Белоруссии: На Украине готовят бойцов для возможной атаки на страну

А ранее Белоруссия пригрозила Украине «всем потенциалом» в случае вторжения на территорию республики. Заместитель министра иностранных дел страны Игорь Секрета уточнил, что белорусская сторона применит весь имеющийся арсенал.

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Дарья Нарыкова
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