Четырёх охранников отдали под суд за избиение съёмочной группы «Известий» Москве
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В Москве завершили расследование дела о нападении на съёмочную группу МИЦ «Известия». Об этом сообщили в Следственном комитете.
Фигурантами стали четыре человека. Их обвиняют в том, что они помешали законной работе журналистов.
По данным следствия, 19 декабря 2025 года съёмочная группа приехала в один из гостиничных комплексов на северо-востоке Москвы. Журналисты готовили репортаж о публичных людях, которые проводили тренинги без нужной подготовки.
Сотрудники частной охраны понимали, что перед ними журналисты. Несмотря на это, они применили силу и повредили видеотехнику. Во время расследования СК допросил свидетелей и изучил видеозаписи, на которых зафиксировано произошедшее. Следствие собрало достаточно доказательств. Теперь уголовное дело передано в суд.
Ранее нападению подверглась съёмочная группа «Рен-ТВ» в Новосибирске. Инцидент произошёл на улице Караваева, где журналисты выполняли редакционное задание. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, трое мужчин повели себя агрессивно, вооружились палками и помешали работе корреспондентов. После произошедшего нарушителей доставили в отдел полиции.
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