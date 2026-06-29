Четырёх охранников отдали под суд за избиение съёмочной группы «Известий» Москве

В Москве завершили расследование дела о нападении на съёмочную группу МИЦ «Известия». Об этом сообщили в Следственном комитете.

Фигурантами стали четыре человека. Их обвиняют в том, что они помешали законной работе журналистов.

По данным следствия, 19 декабря 2025 года съёмочная группа приехала в один из гостиничных комплексов на северо-востоке Москвы. Журналисты готовили репортаж о публичных людях, которые проводили тренинги без нужной подготовки.

Сотрудники частной охраны понимали, что перед ними журналисты. Несмотря на это, они применили силу и повредили видеотехнику. Во время расследования СК допросил свидетелей и изучил видеозаписи, на которых зафиксировано произошедшее. Следствие собрало достаточно доказательств. Теперь уголовное дело передано в суд.

Ранее нападению подверглась съёмочная группа «Рен-ТВ» в Новосибирске. Инцидент произошёл на улице Караваева, где журналисты выполняли редакционное задание. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, трое мужчин повели себя агрессивно, вооружились палками и помешали работе корреспондентов. После произошедшего нарушителей доставили в отдел полиции.