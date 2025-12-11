Охранники Долиной напали на журналистов SHOT после её концерта в Подмосковье
Обложка © VK / Лариса Долина
Охранники певицы Ларисы Долиной атаковали журналистов SHOT после её сольного концерта в Наро-Фоминске. Напомним, что на вопросы о её тайном доме, налогах и квартире она не отвечает уже второй день.
Охранники Долиной напали на журналистов. Видео © Telegram / SHOT
Вечером репортёры пытались задать вопросы о квартире Долиной, но на них напали охранники певицы, начали хватать за руки и отнимать телефоны. В это время Долина села в чёрный минивэн и уехала с охраной в неизвестном направлении.
Концерт в Наро-Фоминске состоялся на фоне продолжающейся скандальной эпопеи, связанной с недвижимостью певицы. Напомним, Лариса Долина была признана потерпевшей в деле о мошенничестве, после того как летом прошлого года аферисты уговорили её продать элитную квартиру в Хамовниках и перевести на их счета 130 миллионов рублей. Мосгорсуд сохранил за ней право собственности на эту квартиру, а покупательница недвижимости Полина Лурье осталась без жилья и денег. Ситуация вызвала мощный резонанс и под давлением общественности Долина обязалась вернуть покупательнице 112 миллионов рублей. Позже выяснилось, что квартира была продана певицей по цене ниже кадастровой стоимости.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.