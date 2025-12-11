Охранники Долиной напали на журналистов SHOT после её концерта в Подмосковье

Охранники певицы Ларисы Долиной атаковали журналистов SHOT после её сольного концерта в Наро-Фоминске. Напомним, что на вопросы о её тайном доме, налогах и квартире она не отвечает уже второй день.

Охранники Долиной напали на журналистов. Видео © Telegram / SHOT

Вечером репортёры пытались задать вопросы о квартире Долиной, но на них напали охранники певицы, начали хватать за руки и отнимать телефоны. В это время Долина села в чёрный минивэн и уехала с охраной в неизвестном направлении.