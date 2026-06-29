ФТС опровергла слухи о массовых доначислениях утильсбора владельцам авто из ЕАЭС

Федеральная таможенная служба России прокомментировала ситуацию с доначислениями утилизационного сбора владельцам автомобилей, ввезённых из стран ЕАЭС. Ведомство заявило, что это часть регулярных проверок, а не массовая кампания. Об этом Life.ru сообщили в ФТС РФ.

«Проверка правильности исчисления утилизационного сбора является частью ежедневной работы ФТС. Поэтому выводы о том, что доначисления в последнее время приобрели массовый характер и масштаб некой кампании, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Таможенные органы уточнили, что начисления производятся по итогам проверок, выявляющих нарушения порядка уплаты сбора. Такие процедуры могут проводиться в течение трёх лет после ввоза автомобиля. В 2026 году проверки затрагивают транспортные средства, ввезённые начиная с 2023 года и позднее. При этом уведомления о доплате направлялись владельцам автомобилей, оформленных в 2023–2026 годах.

Отдельно в ФТС отметили, что в ряде случаев доначисления связаны с использованием льготного коэффициента, который предназначен только для личного пользования транспортом, а не для коммерческого ввоза. Основаниями для пересмотра платежей могут быть, в частности, частые перепродажи автомобилей, массовый ввоз и отсутствие признаков личного использования.

Ведомство также добавило, что в спорных ситуациях доказательства оцениваются судом индивидуально, исходя из всех обстоятельств дела. ФТС рекомендовала гражданам быть внимательнее при покупке автомобилей и не пользоваться услугами сомнительных посредников, а при необходимости обращаться в официальный чат-бот или на горячую линию службы.

Ранее Конституционный суд России постановил, что повышенные коэффициенты утилизационного сбора не могут применяться к поставкам техники, которые были осуществлены до вступления новых правил в силу. Поводом для рассмотрения дела стала жалоба сельскохозяйственной компании «Терра групп». Таможенные органы ранее начислили ей утилизационный сбор по увеличенной ставке после ввоза тракторов из Казахстана.