ФТС опровергла слухи о массовых доначислениях утильсбора владельцам авто из ЕАЭС
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Franchesko Mirroni
Федеральная таможенная служба России прокомментировала ситуацию с доначислениями утилизационного сбора владельцам автомобилей, ввезённых из стран ЕАЭС. Ведомство заявило, что это часть регулярных проверок, а не массовая кампания. Об этом Life.ru сообщили в ФТС РФ.
«Проверка правильности исчисления утилизационного сбора является частью ежедневной работы ФТС. Поэтому выводы о том, что доначисления в последнее время приобрели массовый характер и масштаб некой кампании, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.
Таможенные органы уточнили, что начисления производятся по итогам проверок, выявляющих нарушения порядка уплаты сбора. Такие процедуры могут проводиться в течение трёх лет после ввоза автомобиля. В 2026 году проверки затрагивают транспортные средства, ввезённые начиная с 2023 года и позднее. При этом уведомления о доплате направлялись владельцам автомобилей, оформленных в 2023–2026 годах.
Отдельно в ФТС отметили, что в ряде случаев доначисления связаны с использованием льготного коэффициента, который предназначен только для личного пользования транспортом, а не для коммерческого ввоза. Основаниями для пересмотра платежей могут быть, в частности, частые перепродажи автомобилей, массовый ввоз и отсутствие признаков личного использования.
Ведомство также добавило, что в спорных ситуациях доказательства оцениваются судом индивидуально, исходя из всех обстоятельств дела. ФТС рекомендовала гражданам быть внимательнее при покупке автомобилей и не пользоваться услугами сомнительных посредников, а при необходимости обращаться в официальный чат-бот или на горячую линию службы.
Ранее Конституционный суд России постановил, что повышенные коэффициенты утилизационного сбора не могут применяться к поставкам техники, которые были осуществлены до вступления новых правил в силу. Поводом для рассмотрения дела стала жалоба сельскохозяйственной компании «Терра групп». Таможенные органы ранее начислили ей утилизационный сбор по увеличенной ставке после ввоза тракторов из Казахстана.
Всё самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.