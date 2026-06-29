Большой адронный коллайдер завершил работу после 20 лет научных открытий

Большой адронный коллайдер (БАК) завершил свою плодотворную научную миссию. Впереди четырёхлетняя пауза, в течение которой крупнейший в мире ускоритель частиц будет кардинально трансформирован в новую, более мощную установку — HL-LHC («Большой адронный коллайдер на высокой светимости»).

Пресс-служба Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) сообщает, что БАК за два десятилетия своей работы не только превзошёл ожидания, но и кардинально изменил наше понимание Вселенной, став источником вдохновения для учёных и энтузиастов по всему миру.

Директор ЦЕРН по ускорителям и технологиям Оливье Брюнинг подчеркнул, что сегодняшний день — это прощание с БАК и подготовка к встрече с его преемником, HL-LHC, который станет «мостиком в будущее» для ускорительных технологий. Масштабные обновления включают замену ключевых сверхпроводящих магнитов, установку систем для увеличения интенсивности столкновений частиц, а также полную модернизацию трех основных экспериментов (ALICE, CMS, ATLAS). Эти изменения позволят проводить исследования с утроенной частотой столкновений, повысив чувствительность и надежность установок. Будут также улучшены и другие важные эксперименты, такие как LHCb, FASER-2 и ISOLDE, что обеспечит непрерывность научных исследований до появления следующего поколения ускорителей ЦЕРН — коллайдера FCC.

Ожидается, что HL-LHC будет готов к середине 2030 года, с возможностью начала тестовых запусков и первых экспериментов уже в 2028 году. После этого коллайдер продолжит свою работу до 2041 года, когда начнется строительство FCC.

Напомним, ЦЕРН является одной из самых крупных в мире лабораторий физики высоких энергий. Ещё в 2024 году организация официально прекратила сотрудничество с российскими институтами. Также из проектов исключены учёные из Белоруссии.