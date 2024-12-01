Более 400 российских учёных отстранили от ядерных исследований в Европе
Swissinfo: ЦЕРН прекратил сотрудничество с 420 российскими учёными с 1 декабря
Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН), находящаяся в Женеве, официально прекратила сотрудничество с российскими институтами, начиная с 1 декабря. Также из проектов исключены учёные из Белоруссии, пишет Swissinfo.
Решение об этом было принято ещё летом в 2022 года после начала Россией спецоперации. Всего ЦЕРН решил «запретить» 500 российских учёных. Как уточнил недавно представитель организации Арно Марсолье, 90 специалистов из России всё же продолжат работать, потому что они открепились от российских институтов и зачислились в зарубежные, чтобы обойти запрет Запада.
Издание также отмечает, что сами иностранные учёные не довольны решением европейских правительств отстранить русских, так как их участие очень важно и даёт результаты для мировой науки. Так, совместная работа физиков из многих стран позволила создать Большой адронный коллайдер и доказать существование бозона Хиггса.
Напомним, ЦЕРН является одной из самых крупных в мире лабораторий физики высоких энергий. Ещё в марте учреждение объявило, что специалистов из России больше не допустят к совместным проектам. Как планировалось, под увольнение готовилось около 500 учёных из РФ. В российском МИД назвали такое решение политически мотивированным. Однако позже на Западе признались, что многие проекты просто не могут быть продолжены без специалистов из РФ, поэтому предлагалась хитрая схема, позволяющая вновь привлечь российских исследователей к научным изысканиям. Однако «Курчатовский институт» отверг подобные предложения и заявил, что готов сотрудничать только открыто и без двойных стандартов и не под «нейтральным флагом».