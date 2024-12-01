Более 400 российских учёных отстранили от ядерных исследований в Европе

Решение об этом было принято ещё летом в 2022 года после начала Россией спецоперации. Всего ЦЕРН решил «запретить» 500 российских учёных. Как уточнил недавно представитель организации Арно Марсолье, 90 специалистов из России всё же продолжат работать, потому что они открепились от российских институтов и зачислились в зарубежные, чтобы обойти запрет Запада.