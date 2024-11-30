Назван главный виновник отлучения российских учёных от мировой науки

Зарубежные учёные не хотели, чтобы их российских коллег исключали из проектов Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), однако решение принималось правительствами. На соответствующем голосовании не хватило лишь одного голоса, чтобы отменить вердикт. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал помощник президента России Андрей Фурсенко.

«Насколько я знаю, научный блок выступал за то, чтобы отклонить (предложение о прекращении работы учёных из России в ЦЕРН) » , — рассказал Фурсенко на полях IV Конгресса молодых учёных.

Он отметил, что иностранные учёные были бы рады и дальше работать с российскими исследователями, однако решение было принято на уровне руководителей правительств. При этом не хватило лишь одного голоса, чтобы специалисты из РФ и дальше работали в рамках ЦЕРН. Фурсенко объяснил, что враждебное решения принято «под очень сильным давлением Украины», и учёные хорошо это понимают.