Версаль, маски и перья: Канье Уэст спустил почти полмиллиона долларов на день рождения

Американский рэпер Канье Уэст устроил грандиозное празднование дня рождения в Версале, выложив за это 400 тысяч долларов, сообщает портал TMZ. Вечеринка, прошедшая в формате маскарада, состоялась в выходные 27-28 июня, хотя сам день рождения Уэста приходится на 8 июня.

На мероприятии присутствовало более двадцати друзей музыканта. Музыкант поделился снимками с торжества в соцсетях: на них он запечатлён в чёрном костюме и маске, а его девушка Бьянка Цензори – в эффектном наряде с корсетом и длинным шелковым шлейфом.

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Ранее сообщалось, что Канье Уэст установил мировой рекорд посещаемости на своём концерте в Турции, выступив на Олимпийском стадионе Ататюрка перед 118 тысячами зрителей. Помимо местных фанатов, многие приехали из России, Казахстана, Германии, США, Польши, чтобы увидеть на сцене своего кумира.