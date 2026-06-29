На Украине сообщили о прорыве российских военных в Казачьей Лопани

Российские подразделения прорвались через оборону ВСУ в Харьковской области и начали бои в Казачьей Лопани. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в военных кругах и местных властях.

По данным издания, российские бойцы используют тактику инфильтрации — небольшими группами заходят в приграничные населённые пункты и закрепляются там. Один из украинских военных признал, что ситуация ухудшилась после потери села Ветеринарное.

Факт продвижения также подтвердил начальник Дергачёвской военной администрации Вячеслав Задоренко. По его словам, российские подразделения уже несколько месяцев занимают приграничные хутора и используют их как точки для дальнейшего движения.

На днях Life.ru писал, что армия России штурмует сразу несколько населённых пунктов Харьковской области. В районе Петро-Ивановки ВСУ были выбиты из ряда опорных пунктов, также фиксировалось продвижение в Казачьей Лопани. Кроме того, сообщалось, что украинское командование перебросило на это направление дополнительные подразделения операторов БПЛА, в том числе молодых бойцов младше 20 лет.

Тем временем бойцы группировки войск «Север» начали зачистку северных окраин Харькова. Оператор FPV-дрона из состава 11-го армейского корпуса в режиме «свободной охоты» обнаружил пикап украинских военных на парковке, после чего по цели был нанесён удар.