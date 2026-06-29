Чешский премьер Андрей Бабиш в соцсетях признался, что в его возрасте любая беседа неизбежно затрагивает тему простаты. Он вспомнил, как вручал награды Совета национальной безопасности человеку, всю жизнь посвятившему книгам об обороне и безопасности.

«Мы разговорились, и в нашем возрасте любой разговор в конце концов сводится к простате», — поделился 71-летний премьер.

Ранее Life.ru рассказывал, что чешский президент Петр Павел призвал отключить Россию от интернета и спутников в целях давления. Политик утверждает, что так можно заставить РФ согласиться на прекращение огня и подтолкнуть к переговорам.