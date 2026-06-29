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29 июня, 15:26

«Все разговоры сводятся к простате»: Премьер Чехии шокировал откровением

Бабиш объяснил, почему серьёзная встреча перешла в разговор о простате

Андрей Бабиш. Обложка © ТАСС / Robert Hegedus

Андрей Бабиш. Обложка © ТАСС / Robert Hegedus

Чешский премьер Андрей Бабиш в соцсетях признался, что в его возрасте любая беседа неизбежно затрагивает тему простаты. Он вспомнил, как вручал награды Совета национальной безопасности человеку, всю жизнь посвятившему книгам об обороне и безопасности.

«Мы разговорились, и в нашем возрасте любой разговор в конце концов сводится к простате», — поделился 71-летний премьер.

Европейцы не смогли договориться друг с другом о том, кто будет договариваться с Россией
Европейцы не смогли договориться друг с другом о том, кто будет договариваться с Россией

Ранее Life.ru рассказывал, что чешский президент Петр Павел призвал отключить Россию от интернета и спутников в целях давления. Политик утверждает, что так можно заставить РФ согласиться на прекращение огня и подтолкнуть к переговорам.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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