Дворкович объявил о намерении баллотироваться на третий срок президента FIDE

Действующий президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, занимающий этот пост на протяжении восьми лет, заявил о своём намерении вновь выдвинуть свою кандидатуру. Сам он объяснил это необходимостью продолжить работу, отметив, что «предстоит ещё много работы»

«Каждая федерация заслуживает возможность расти, получая поддержку, которая соответствует её уникальным потребностям и амбициям», — отметил глава FIDE в соцсетях.

Дворкович также выразил убеждение, что каждая федерация должна получать индивидуальную поддержку, соответствующую ее целям и потребностям. Голосование по выборам главы FIDE пройдёт в сентябре в Узбекистане, в рамках генеральной ассамблеи федерации.

Ранее совет FIDE приостановил членство ФШР. Поводом послужило невыполнение требований Спортивного арбитражного суда (CAS), который в марте текущего года частично удовлетворил жалобу Украины. Вердикт обязывал российскую организацию в трёхмесячный срок свернуть любую деятельность на территориях Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В установленный срок предписание исполнено не было, что и повлекло введение ограничений со стороны международного органа.