«Я был с ней до конца»: Сын Евгении Добровольской бросил учёбу в Словакии ради умирающей матери

Сын народной артистки России Евгении Добровольской Ян публично поделился своей историей. Он рассказал в программе «Звёзды сошлись» на НТВ, как отказался от обучения за границей в Словакии, чтобы быть рядом с больной матерью. Узнав о тяжёлом диагнозе матери, молодой человек забрал документы из университета и вернулся в Москву.

Он признался, что поначалу надеялся на выздоровление матери, но с каждым визитом видел её ухудшение. Осознав, что проводил с ней мало времени из-за учебы и службы в армии, Ян принял решение остаться в Москве до конца её дней и провёл с ней последние месяцы жизни.

«Я сделал этот выбор, все последние месяцы я был с ней до конца», — признался он в эфире.

Яну Добровольскому 23 года, он появился на свет в браке артистки с актёром Ярославом Бойко. Когда рак желудка у Евгении начал прогрессировать, ему пришлось оставить учёбу в Словакии, чтобы быть рядом. После смерти матери молодой человек замкнулся в себе. Пришлось не только учиться заново жить без родного человека, но и бороться с депрессией.

Напомним, что Евгения Добровольская скончалась 10 января в 2025 году после года борьбы с онкологией. Церемония прощания с актрисой прошла 14 января в МХТ имени Чехова. На ней присутствовали члены семьи, друзья и коллеги по цеху. В тот же день артистку похоронили на Троекуровском кладбище. Её могила находится рядом с захоронениями Валентина Юдашкина, Бориса Моисеева, Анастасии Заворотнюк и Ирины Мирошниченко.