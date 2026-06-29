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29 июня, 16:02

«Вылитый отец»: Диана Гурцкая показала 19-летнего сына и поразила поклонников

Диана Гурцкая впервые за долгое время показала повзрослевшего сына

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ diana.gurtskaya.official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ diana.gurtskaya.official

Певица Диана Гурцкая показала 19-летнего сына Константина Кучеренко. Снимок появился на её странице в соцсетях. Артистка опубликовала фото наследника в честь его дня рождения.

На кадре Константин позирует вместе с матерью на красной дорожке. Юноша выбрал для выхода белую рубашку, чёрные брюки и галстук. Образ дополнили очки с прозрачными линзами.

Пользователи в комментариях отметили, что сын Гурцкой заметно вырос и похож на отца, бывшего замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко.

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Полина Никифорова
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