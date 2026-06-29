«Вылитый отец»: Диана Гурцкая показала 19-летнего сына и поразила поклонников
Диана Гурцкая впервые за долгое время показала повзрослевшего сына
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ diana.gurtskaya.official
Певица Диана Гурцкая показала 19-летнего сына Константина Кучеренко. Снимок появился на её странице в соцсетях. Артистка опубликовала фото наследника в честь его дня рождения.
На кадре Константин позирует вместе с матерью на красной дорожке. Юноша выбрал для выхода белую рубашку, чёрные брюки и галстук. Образ дополнили очки с прозрачными линзами.
Пользователи в комментариях отметили, что сын Гурцкой заметно вырос и похож на отца, бывшего замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко.
Ранее Диана Гурцкая почтила память своего мужа Петра Кучеренко в годовщину его смерти. Певица опубликовала архивные фотографии с супругом и обратилась к нему с трогательными словами.
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