«Ты всегда рядом с нами»: Диана Гурцкая трогательно вспомнила мужа

Диана Гурцкая почтила память своего мужа Петра Кучеренко в годовщину его смерти. Певица опубликовала архивные фотографии с супругом и обратилась к нему с трогательными словами.

Пётр Кучеренко ушёл из жизни 20 мая 2023 года. Ему стало плохо на борту самолёта, когда он возвращался в Москву из рабочей поездки на Кубу. Лайнер совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, но спасти его не удалось.

«Этот день трехлетней давности, удивительно напоминавший лето, должен был быть «одним из» в калейдоскопе нашей истории, но жизнь распорядилась иначе», — написала Гурцкая.

Певица призналась, что после смерти мужа лишилась возможности слышать его голос, чувствовать поддержку и ощущать прежнее счастье. Она назвала Кучеренко своим главным подарком судьбы.

Диана Гурцкая и Пётр Кучеренко прожили в браке 18 лет. У пары есть сын Константин, которому сейчас 18 лет. Вместе супруги также создали фонд помощи незрячим детям «По зову сердца».

«Каждый новый день безжалостно отдаляет меня от тебя, но вопреки всему я продолжу наш путь за двоих, ведь знаю, что наш союз однозначно на орбите самых высших чувств и поступков. Спи спокойно, моя любовь, ты всегда рядом с нами», — добавила артистка.

Поклонники поддержали Гурцкую в комментариях и оставили слова соболезнования. Многие написали, что помнят Петра Кучеренко как светлого человека и желают певице сил.

Пётр Кучеренко был доктором юридических наук, профессором РУДН и адвокатом. На момент смерти он занимал должность статс-секретаря — заместителя министра науки и высшего образования России