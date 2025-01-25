«Господи, за что?»: Гурцкая призналась, что мечтает увидеть сына
Гурцкая призналась, что мечтает о пяти минутах прозрения, чтобы увидеть сына
Диана Гурцкая. Обложка © VK / Диана Гурцкая
Певица Диана Гурцкая рассказала, каково быть незрячей мамой для сына. Она поделилась парой случаев в шоу «Наша Наташа» Натальи Подольской. Она говорит, что бывает люди нахваливают красоту ребёнка, а мать мечтает о пяти минутах, чтобы увидеть его.
«Решили преподаватели какую-то игру затеять: каждый подходит к родителям и что-то там вместе прыгают, бегают, играют. Я сижу и уже понимаю, что сейчас произойдёт. Каждый ребёнок полетел к маме, мой подлетел ко мне и стал тащить «мама, пойдём». У меня случилось то, чего никогда не случалось. В этот момент у меня вот здесь вот что-то произошло, комочек. И тогда я сказала: «Господи, за что?» — вспоминает знаменитость.
Гурцкая заключила, что это была минутная слабость, а обычно она не допускает такой воли чувств и стоически выдерживает подобные инциденты.
Напомним, что в сентябре 2023 года Гурцкая впервые после смерти мужа вышла на сцену. Она выступила в Государственном Кремлёвском дворце на праздничном концерте, посвящённом Дню знаний. А спустя месяц артистка довела зрителей до слёз, исполнив песню об умершем супруге. Трогательные послания, посвящённые Петру Кучеренко, регулярно появляются в её соцсетях.