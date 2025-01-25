«Господи, за что?»: Гурцкая призналась, что мечтает увидеть сына

Певица Диана Гурцкая рассказала, каково быть незрячей мамой для сына. Она поделилась парой случаев в шоу «Наша Наташа» Натальи Подольской. Она говорит, что бывает люди нахваливают красоту ребёнка, а мать мечтает о пяти минутах, чтобы увидеть его.

«Решили преподаватели какую-то игру затеять: каждый подходит к родителям и что-то там вместе прыгают, бегают, играют. Я сижу и уже понимаю, что сейчас произойдёт. Каждый ребёнок полетел к маме, мой подлетел ко мне и стал тащить «мама, пойдём». У меня случилось то, чего никогда не случалось. В этот момент у меня вот здесь вот что-то произошло, комочек. И тогда я сказала: «Господи, за что?» — вспоминает знаменитость.