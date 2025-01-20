Диана Гурцкая откровенно рассказала о пустоте в душе после смерти супруга
Диана Гурцкая редко появляется на публике после тяжёлой утраты. Фото © Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
Известная российская певица и общественный деятель Диана Гурцкая откровенно поделилась переживаниями после утраты мужа в программе «Когда все дома». В 2023 году народная артистка Российской Федерации потеряла Петра Кучеренко — любимого мужчину и отца своего ребёнка, который скончался во время перелёта из Кубы в Москву.
Эмоции переполняют Диану, когда она вспоминает своего мужа. Певица отметила, что иногда ей трудно справляться с этими чувствами.
«Говорят, что время лечит, но я с этим не соглашусь. Ничего не остается, кроме воспоминаний. Где бы я ни находилась, чем бы ни занималась — будь то работа или дома с ребёнком, — он всегда со мной. Я до такой степени скучаю — до хрипоты, до боли, но ничего не могу сделать», — с печалью добавила она.
Напомним, что в сентябре 2023 года Гурцкая впервые после смерти мужа вышла на сцену. Она выступила в Государственном Кремлёвском дворце на праздничном концерте, посвящённом Дню знаний. А спустя месяц певица довела зрителей до слёз, исполнив песню об умершем супруге. Трогательные послания, посвящённые Петру Кучеренко, регулярно появляются в её соцсетях.