Мишустин поддержал сокращение бесполезных форумов за счёт бюджета
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею пересмотреть список крупных мероприятий и отказаться от тех форумов, которые не приносят реальной отдачи. Об этом он сказал на встрече с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и членами Совета палаты.
Матвиенко заявила, что в настоящее время в России наблюдается избыточное количество форумов. Она подчеркнула, что подобные мероприятия влекут за собой значительные бюджетные расходы и снижают эффективность работы госслужащих, вынужденных тратить на них время. В связи с этим она высказала инициативу сократить периодичность проведения части форумов и полностью упразднить некоторые из них.
Глава правительства пообещал разобраться с этим вопросом.
«Я поддерживаю то, что вы говорите — минимизировать какие-то мероприятия, которые так или иначе не имеют целевой отдачи», — заключил он.
Мишустин также подчеркнул, что организацией подобных мероприятий должны заниматься в первую очередь сами предприниматели и промышленники. По его словам, правительство готово поддерживать такую работу в разумных пределах — настолько, насколько это соответствует задачам и функциям кабмина.
Напомним, ранее на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин поручил кабмину подготовить поправки, закрепляющие лимит доходов для уплаты НДС на отметке 20 миллионов рублей. По его словам, эта мера коснётся организаций на упрощённой системе.
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