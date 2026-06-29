Shaman объяснил, почему развёлся в Год семьи

Ярослав Дронов, известный как Shaman, заявил, что не стал откладывать развод из-за объявленного в России Года семьи. По словам певца, в личной жизни важны не символические даты, а отношения между людьми. На пресс-конференции артист отметил, что решение было связано с личными обстоятельствами.

«Shaman тоже живой человек, и у него есть сердце, и сердцу не прикажешь. Повторюсь, зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью? И самое главное, в угоду кому?» — сказал Дронов.

По словам исполнителя, если бы он поступил иначе ради общественной повестки, его как раз могли бы назвать «бездушным патриотом», который её отрабатывает. Дронов также напомнил, что именно в Год семьи начал отношения с Екатериной Мизулиной.

В марте 2025 года Shaman и Мизулина объявили о романе на концерте в «Live Арене». В ноябре пара сообщила, что заключила брак в ЗАГСе Донецка во время поездки в ДНР.

Ранее Shaman прокомментировал слухи о тайной свадьбе с Екатериной Мизулиной. Певец объяснил, что никакой новой церемонии не было, а поводом для разговоров стал обычный ужин с близкими. Певец напомнил, что официальная регистрация брака прошла ещё в ноябре прошлого года в Донецке.