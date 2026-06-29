Семейная трагедия, а не теракт: Spiegel раскрыл причину стрельбы в немецком Штаде
Spiegel: Стрельба в немецком Штаде произошла на почве личных отношений
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Ajdin Kamber
Причиной стрельбы в немецком городе Штаде, по предварительным данным, стал конфликт на почве личных отношений. Такую информацию распространил журнал Spiegel со ссылкой на официальное заявление полиции.
Правоохранители сообщили, что трагедия, скорее всего, не связана с экстремизмом. На текущий момент следствие не рассматривает политическую или иную радикальную подоплёку. Полицейские отметили, что у стрелявшего имелись личные связи с центром матери и ребёнка, где развернулись трагические события. Другие детали операции пока не разглашаются.
Напомним, что в немецком городе Штаде на севере страны в результате стрельбы погибли до пяти человек. Несколько человек получили ранения и были убиты в уездном городе в Нижней Саксонии. Правоохранители характеризуют происходящее как динамичную ситуацию. Несколько фигурантов уже задержаны, среди них предположительно находится и преступник. Информация о личностях жертв и их точный возраст пока не разглашаются до завершения первоначальных следственных действий. Эпицентром событий стала Данкерштрассе, где функционирует центр временного размещения женщин с несовершеннолетними детьми.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.