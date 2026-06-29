Семейная трагедия, а не теракт: Spiegel раскрыл причину стрельбы в немецком Штаде

Правоохранители сообщили, что трагедия, скорее всего, не связана с экстремизмом. На текущий момент следствие не рассматривает политическую или иную радикальную подоплёку. Полицейские отметили, что у стрелявшего имелись личные связи с центром матери и ребёнка, где развернулись трагические события. Другие детали операции пока не разглашаются.

Напомним, что в немецком городе Штаде на севере страны в результате стрельбы погибли до пяти человек. Несколько человек получили ранения и были убиты в уездном городе в Нижней Саксонии. Правоохранители характеризуют происходящее как динамичную ситуацию. Несколько фигурантов уже задержаны, среди них предположительно находится и преступник. Информация о личностях жертв и их точный возраст пока не разглашаются до завершения первоначальных следственных действий. Эпицентром событий стала Данкерштрассе, где функционирует центр временного размещения женщин с несовершеннолетними детьми.