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Регион
29 июня, 17:58

Автоподставщиков, напавших на полицейского в центре Москвы, задержали

Обложка © Telegram/ Ирина Волк

Обложка © Telegram/ Ирина Волк

В Москве задержали двух молодых людей, подозреваемых в применении насилия и оскорблении представителя власти. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники УВД по ЦАО установили личности участников инцидента. Граждан 2006 и 2008 годов рождения задержали на территории Московской области.

Россиянин приковал себя к чужой иномарке и поплатился — его протащили по дороге
Россиянин приковал себя к чужой иномарке и поплатился — его протащили по дороге

Напомним, что в Москве группа лиц, занимающихся мошенничеством на дорогах, совершила нападение на сотрудника полиции. Инцидент произошёл после того, как инспектор прибыл на место инсценированного ДТП в районе Китай-города.

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Полина Никифорова
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