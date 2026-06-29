Стрельбу в немецком Штаде устроил гражданин ФРГ турецкого происхождения

Стрельбу в немецком Штаде совершил 45-летний мужчина турецкого происхождения, родившийся и проживающий в Германии. Жертвами нападения стали исключительно сотрудники центра по уходу за детьми или службы опеки.

«О преступнике я могу сказать, что речь идёт о 45-летнем мужчине, родившемся в Германии и проживающем в районе Ганновера. Он имеет турецкие корни», — сообщила журналистам руководитель полицейского управления Люнебурга Катрин Шуоль.

Орудие преступления уже изъято. Все погибшие – исключительно работники учреждения по уходу за детьми или службы опеки. По предварительной версии, причиной трагедии мог стать конфликт, связанный с правами опеки над трёхмесячной дочерью подозреваемого. Девочка и её мать, находившиеся в учреждении, не пострадали.

Напомним, что в Штаде на севере Германии в результате стрельбы погибли до пяти человек. Информация о личностях жертв и их точный возраст пока не разглашаются до завершения первоначальных следственных действий. Эпицентром событий стала Данкерштрассе, где функционирует центр временного размещения женщин с несовершеннолетними детьми.