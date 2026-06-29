Грозненский «Ахмат» усилился игроком сборной Мали
«Ахмат»подписал контракт с полузащитником Калиду Сидибе из «Генгама»
Калиду Сидибе. Обложка © ТАСС/ Пётр Ковалев
Малийский полузащитник Калиду Сидибе стал игроком грозненского «Ахмата». О переходе сообщила пресс-служба футбольного клуба.
Контракт с 27-летним футболистом рассчитан на три года. Сидибе уже присоединился к команде на сборах в Сербии. Последним клубом хавбека был французский «Генгам» из Лиги 2. Там он выступал три сезона, а в минувшем провёл 30 матчей во всех турнирах и забил два гола.
До «Генгама» Сидибе играл за «Париж», «Тулузу», «Шатору» и «Кевийи Руан». На его счету также два матча за сборную Мали.
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