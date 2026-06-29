Грозненский «Ахмат» усилился игроком сборной Мали

Контракт с 27-летним футболистом рассчитан на три года. Сидибе уже присоединился к команде на сборах в Сербии. Последним клубом хавбека был французский «Генгам» из Лиги 2. Там он выступал три сезона, а в минувшем провёл 30 матчей во всех турнирах и забил два гола.