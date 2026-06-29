«Самая сложная обстановка»: На Украине рассказали о ситуации в Дружковке под Краматорском

В городе Дружковка на временно подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР) отсутствуют электроснабжение, водоснабжение и газоснабжение. Об этом заявил глава подчиняющейся украинским властям военной администрации региона Вадим Филашкин в эфире телеканала «Рада».

По словам чиновника, киевские власти продолжают эвакуацию из этой части Донбасса, в том числе в принудительном порядке.

«Что касается города Дружковка <...>, там обстановка, к сожалению, самая сложная у нас. В этом городе нет вообще ни газо-, ни водо-, ни электроснабжения», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

Информации о сроках восстановления коммуникаций не поступало.

Дружковка (Краматорская агломерация) город в ДНР у слияния рек Кривой и Казённый Торец, основанный как станционный посёлок в конце XIX века. Это крупный промышленный центр, где находятся старейший в регионе машиностроительный завод по выпуску горно-шахтного оборудования и метизное производство. Главные достопримечательности — скала «Столб» (памятник природы) и Свято-Николаевская церковь.

Ранее сообщалось, что логистика украинских войск в районе Дружковки находится под угрозой из-за активных действий российских подразделений на флангах. В силовых структурах РФ сообщили, что в районе города продолжаются боестолкновения, которые осложняют снабжение группировки ВСУ и создают риски для организации логистических маршрутов.