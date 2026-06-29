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Регион
29 июня, 20:38

Евстигнеева: РФ предпочла бы достигнуть целей СВО дипломатическими средствами

Анна Евстигнеева. Обложка © Постпредство РФ при ООН

Анна Евстигнеева. Обложка © Постпредство РФ при ООН

Россия по-прежнему считает наиболее предпочтительным вариантом достижение целей специальной военной операции политико-дипломатическими средствами. Об этом на заседании Совбеза ООН, посвящённому удару по автобусу под Брянском, заявила и.о. постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

«Было бы, конечно, предпочтительнее достигнуть целей и задач СВО политико-дипломатическими средствами. Однако реалистичные решения, учитывающие законные интересы России, на данный момент не просматриваются», — заявила она.

Дипломат добавила, что Россия продолжит военным путём противостоять попыткам Запада нанести РФ стратегическое поражение.

Китай осудил удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми под Брянском
Китай осудил удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми под Брянском

Ранее Евстигнеева потребовала от генерального секретаря организации Антониу Гутерриша недвусмысленного осуждения преступлений киевского режима. Москва ожидает от генсекретаря, Секретариата и профильных структур ООН ясной позиции по поводу атак Киева. Дипломат подчеркнула, что бездействие организации неприемлемо. По её мнению, игнорирование прицельных ударов Киева, приводящих к многочисленным жертвам среди детей, ясно демонстрирует двойные стандарты.

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Тимур Хингеев
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