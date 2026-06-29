Россия по-прежнему считает наиболее предпочтительным вариантом достижение целей специальной военной операции политико-дипломатическими средствами. Об этом на заседании Совбеза ООН, посвящённому удару по автобусу под Брянском, заявила и.о. постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

«Было бы, конечно, предпочтительнее достигнуть целей и задач СВО политико-дипломатическими средствами. Однако реалистичные решения, учитывающие законные интересы России, на данный момент не просматриваются», — заявила она.

Дипломат добавила, что Россия продолжит военным путём противостоять попыткам Запада нанести РФ стратегическое поражение.

Ранее Евстигнеева потребовала от генерального секретаря организации Антониу Гутерриша недвусмысленного осуждения преступлений киевского режима. Москва ожидает от генсекретаря, Секретариата и профильных структур ООН ясной позиции по поводу атак Киева. Дипломат подчеркнула, что бездействие организации неприемлемо. По её мнению, игнорирование прицельных ударов Киева, приводящих к многочисленным жертвам среди детей, ясно демонстрирует двойные стандарты.