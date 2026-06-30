Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 21:48

При взрыве в Монако пострадал подросток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rospoint

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rospoint

Стал известен возраст пострадавших при взрыве в Монако. Как сообщает издание Nice-Matin, ранения получили мужчина и женщина 50-60 лет, а также подросток.

По данным СМИ, они находятся в критическом состоянии. Взрослых доставили в больницу Пастера в Ницце, несовершеннолетнего — в госпиталь Ленваля.

В Сети появилось видео с места взрыва в Монако, где могли пострадать россияне
В Сети появилось видео с места взрыва в Монако, где могли пострадать россияне

Напомним, инцидент произошёл сегодня вечером. Неизвестный мужчина оставил рюкзак на улице, после чего прогремел взрыв. BMFTV сообщает, что пострадавшие граждане России и Украины, но официального подтверждения этой информации пока нет. Мэр Ниццы назвал происшествие терактом.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Монако
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar