NBC: Расходы США на кампанию против Ирана достигли 100 млрд долларов

Реальные затраты Вашингтона на военные действия против Тегерана оцениваются в сумму до 100 миллиардов долларов. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на внутренние документы Пентагона.

Официально названная цифра значительно скромнее. Американское министерство войны заявило о расходах примерно в 30 миллиардов.

Однако внутренняя аналитика рисует иную картину. По данным источников, общие издержки уже находятся в диапазоне от 80 до 100 миллиардов. Разрыв объясняется методикой подсчёта.

Заявленные Пентагоном траты покрывают лишь цену израсходованных боеприпасов. За скобками остались совершенно другие статьи.

В частности, не учтены затраты на восстановление разрушенной инфраструктуры и замену потерянной техники. Майский отчёт Исследовательской службы конгресса говорит о потере более 40 летательных аппаратов. Среди них истребители F-15E и F-35A, штурмовик A-10, заправщики KC-135 и дроны MQ-9 Reaper.

Телеканал также приводит оценку ущерба от ответных ударов по американским объектам на Ближнем Востоке. Она превышает 30 миллиардов.

Кроме того, официальные сводки обходят стороной логистику, эвакуацию личного состава и содержание двух авианосных групп. Не попали туда и последние два месяца боёв с сотнями новых ударов и потерей дополнительных самолётов.

Портал Iran War Cost Tracker называет ещё большую цифру. По их подсчётам, администрация Дональда Трампа уже израсходовала на кампанию свыше 113,3 миллиарда.

Напомним, ранее США возобновили боевые действия против Ирана, нанеся серию мощных ударов по объектам в Исламской Республике после того, как, по данным Пентагона, Тегеран атаковал три коммерческих судна в Ормузском проливе. В ответ на эту атаку, которая затронула более 80 целей, включая системы ПВО и командные центры, Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанёс удары по американским военным объектам в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Конфликт быстро перерос в полномасштабное противостояние, когда американские военные объявили о возобновлении морской блокады Ормузского пролива, а Трамп пригрозил расширить список целей, включив в него иранскую инфраструктуру, такую как электростанции и мосты, если Тегеран не согласится на переговоры. По данным Минздрава Ирана, жертвами ударов США с момента возобновления конфликта стали 35 человек, ещё не менее 300 пострадали.