На Украине утверждают, что им удалось отложить решение ЕГС о снятии санкций с РФ

Внеочередная генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), на котором предполагалось утвердить решение о снятии ограничений с российских и белорусских спортсменов, перенесена. Об этом заявила Украинская федерация гимнастики.

Напомним, что 17 мая исполком World Gymnastics принял постановление о допуске российских гимнастов к международным стартам под государственным флагом и с исполнением национального гимна. Аналогичное решение 24 мая одобрил и исполком European Gymnastics, однако его вступление в силу требовало ратификации на внеочередном заседании ассамблеи, которое должно было состояться 29 июня.

Как утверждают в украинской федерации, перенос стал результатом её активных действий. Накануне организации разослала членам союза подробное юридическое обоснование, в котором оспаривала правомерность ратификации.

«Нам удалось поставить под сомнение возможность исполнения решения World Gymnastics, поэтому решение исполкома European Gymnastics на данный момент не имеет никакой юридической силы и легитимности», — сказано в заявлении.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что Москва сделает всё для лишения Румынии права проводить как минимум международные соревнования по гимнастике, а в перспективе — все турниры любого уровня. Причиной стал запрет организаторов в Клуж-Напоке на российский флаг и гимн в нарушение устава World Gymnastics и Олимпийской хартии.