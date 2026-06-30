Фигурант дела о подготовке подрыва здания Минюста в Москве не признал вину

Виталий Ларин, которого следствие считает причастным к подготовке взрыва здания Министерства юстиции России, отверг предъявленные обвинения. Об этом стало известно от информированного источника, знакомого с деталями расследования, пишет РИА «Новости». Фигуранту инкриминируют приготовление к незаконному изготовлению взрывного устройства — преступление, которое может стоить ему до двух десятилетий тюрьмы.

Решение об аресте Ларина принял Мосгорсуд в последних числах мая. Следствие считает, что обвиняемый планировал изготовить бомбу для последующего подрыва административного здания. Свою причастность к преступной схеме мужчина отрицает. По его версии, улики и доказательства, собранные оперативниками, не соответствуют действительности.

В рамках расследования уже допрошены несколько свидетелей, изучаются изъятые предметы и переписка. Срок следствия продлён до осени. Адвокаты настаивают на отсутствии состава преступления и готовят ходатайство о смягчении меры пресечения.

«Вину он не признал», — рассказал собеседник агентства.