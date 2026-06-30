Кейко Фухимори стала первой женщиной-президентом Перу

Второй тур президентских выборов в Перу завершился победой кандидата от правой партии «Народная сила» Кейко Фухимори. Окончательные данные Национального управления избирательных процессов (ONPE) зафиксировали её преимущество над оппонентом Роберто Санчесом в 49 641 голос.

За Фухимори проголосовали 9 223 396 избирателей — 50,135% от общего числа. Её соперник, представляющий левое объединение «Вместе за Перу», получил 9 173 755 голосов (49,865%). Разрыв между кандидатами составил менее одного процента. В абсолютных цифрах он не превысил 50 тысяч голосов. Официальное подведение итогов и церемония вступления в должность пройдут в сроки, установленные местным законодательством.

Фухимори станет первой женщиной-президентом Перу.

51-летняя Кейко София Фухимори Игути — перуанский политик и бизнес-администратор, лидер правой партии «Народная сила» (Fuerza Popular), дочь бывшего президента (1990-2000) Альберто Фухимори, который стал первым лидером страны японского происхождения. Кейко Фухимори участвовала в президентских выборах (2011, 2016, 2021), проигрывая во втором туре с минимальным разрывом. Её политическая карьера отмечена чередой скандалов и судебных разбирательств, включая длительное нахождение в предварительном заключении по делу о коррупции и отмывании денег (скандал Odebrecht), связанному с финансированием её кампаний. При этом в 2024 году суд оправдал её по ряду эпизодов. Несмотря на спорный образ, Фухимори остаётся одной из самых влиятельных фигур перуанской правой оппозиции, опираясь на электорат, ностальгирующий по жёсткой руке её отца.