Общее число сбитых под Москвой БПЛА достигло 46

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё шести беспилотных летательных аппаратов под столицей. Общее количество сбитых с начала атак БПЛА достигло 46. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

«Шесть вражеских беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

Ранее военкор Александр Коц отметил беспрецедентный характер воздушных атак на Москву. По его оценке, столица превратилась для Киева в символическую мишень — удары наносят не столько для военного эффекта, сколько для создания медийной картинки и психологического давления. Коц подчеркнул, что тактика противника изменилась: вместо отдельных налётов украинская сторона перешла к систематическому давлению, заставляя ПВО работать в режиме постоянной готовности.