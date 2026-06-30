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Регион
30 июня, 02:47

Расчёты ПВО сбили 50-й дрон ВСУ на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Силы противовоздушной обороны столицы сбили четыре украинских беспилотника, доведя общее число ликвидированных дронов до 50. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин утром 30 июня.

«Системой ПВО Минобороны сбиты ещё три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении. Позднее был перехвачен ещё один.

Общее число сбитых под Москвой БПЛА достигло 46
Общее число сбитых под Москвой БПЛА достигло 46

Ранее военкор Александр Коц заявил, что ни одна система ПВО не отражала такие атаки, как московская. По словам журналиста, защита столицы сейчас строится как большой «каркас», где вместе работают армия, городские службы, промышленность и специалисты на местах.

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