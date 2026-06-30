Отключение света и рост цен: В Раде спрогнозировали мрачное будущее Украины

Анонсированные почасовые отключения электроэнергии на Украине, по мнению депутата Верховной рады Алексея Кучеренко, могут иметь катастрофические последствия для всей экономики страны. В эфире телеканала «Новости.LIVE» он заявил, что такая мера не просто ударит по промышленности, а спровоцирует масштабный рост цен на товары и услуги, который затронет все сферы жизни.

«Мы увидим сразу рост в ценах на услуги, на товары и так далее. На заправки, электромобили и наверняка оно дальше пойдёт, как цепная реакция», — предупредил парламентарий.

По его мнению, в условиях, когда бизнес не может планировать работу из-за перебоев с электричеством, себестоимость продукции неизбежно вырастет, что ударит по конечному потребителю. Кучеренко также указал, что ситуация усугубляется коррупционными схемами в тарифной политике.

Согласно прогнозу нардепа, из-за установившейся аномальной жары и масштабных повреждений энергосистемы перебои с электроснабжением на Украине могут достигать восьми часов в сутки. По его словам, в Киеве внутренняя генерация до сих пор не восстановлена после предыдущих повреждений.