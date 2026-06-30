Водопой с золотым дном: Бекхэм получит £19 млн благодаря длинным паузам в матчах ЧМ
Бекхэм заработает £19 млн на рекламе во время ЧМ благодаря паузам на водопой
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Дэвид Бекхэм заработает 19 млн фунтов стерлингов на рекламе во время чемпионата мира — 2026. Такую цифру приводит Daily Mail, объясняя доход бывшего капитана сборной Англии увеличенными паузами на водопой в матчах.
Бывший полузащитник и совладелец клуба МЛС «Интер Майами» увеличит свои доходы за счёт рекламных кампаний, сопровождающих матчи мирового первенства.
По данным издания, дополнительное время для показа роликов обеспечивают паузы на «водопой», которые предусмотрены во время встреч турнира. Бекхэм остается лицом рекламных кампаний ряда крупных мировых брендов, представляющих различные отрасли.
Именно участие в этих проектах позволит бывшему капитану английской национальной команды заработать £19 млн за время проведения чемпионата мира.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля, а действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины.
Напомним, на текущем мундиале впервые в истории турнира были введены обязательные трёхминутные паузы на водопой в середине каждого тайма. Главной официальной причиной названа забота о здоровье игроков в условиях сильной жары, ожидаемой в странах-хозяйках, а также обеспечение равных условий для всех команд и дополнительная возможность для отдыха в рамках длительного 39-дневного турнира. В то же время нововведение вызвало неоднозначную реакцию: многие эксперты, тренеры и даже игроки раскритиковали паузы за то, что они ломают ритм игры и дают тренерам возможность для внеплановых тактических подсказок, а также указали на их очевидный коммерческий потенциал для вещателей, несмотря на заявления ФИФА о том, что она напрямую на этих остановках не зарабатывает.
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