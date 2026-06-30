Когда даже друзьям надоело: Россияне начали платить за «нытинг»

Рынок услуг в России начал пополняться необычными предложениями, которые выходят за рамки привычных бытовых сервисов. Как сообщает РИА «Новости», граждане РФ проявляют всё больший интерес к услуге «нытинг», суть которой заключается в жалобах и оправданиях незнакомцу по телефону.

Такой разговор не предполагает советов, мотивации или поиска выхода из ситуации — задача исполнителя лишь поддержать беседу в том настроении, которое задаёт клиент.

Также можно найти исполнителей, готовых взять на себя ожидание в очереди. Они занимают место и сообщают, когда подходит черёд заказчика. Чаще всего к такой помощи прибегают в период распродаж, при старте продаж лимитированных товаров и во время оформления документов.

Ещё одно направление — поиск аргументов в пользу клиента. Исполнители предлагают помочь с объяснением самых разных ситуаций: от опоздания на встречу до проигранного спора, выстраивая позицию, оправдывающую заказчика. Кроме того, пользователям предлагают подготовить подборку из десяти малоизвестных фактов по любой выбранной теме.

Отмечается, что интерес к подобным услугам связан с вполне конкретными потребностями: одни стремятся сэкономить время, другие хотят переложить неприятные задачи на исполнителя или просто найти собеседника.