Рядовой Гура спас пятерых гражданских, приняв на себя удар украинского БПЛА

Военнослужащий группировки войск «Центр» ВС РФ Назарий Гура во время эвакуации гражданских лиц проявил мужество и самоотверженность, приняв на себя удар украинского FPV-дрона. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Боец вместе с сослуживцами выводил группу из пяти мирных жителей. Сначала они двигались через лесопосадки, но затем вышли на открытую местность, где из-за постоянной угрозы вражеских беспилотников приходилось передвигаться перебежками.

Когда до безопасного района оставалось совсем немного, над группой появился вражеский FPV-дрон. Чтобы не допустить атаки на сослуживцев и гражданских, рядовой Гура принял мгновенное решение. «Он резко отделился от колонны, побежал вперёд и начал активно привлекать внимание оператора вражеского дрона, открыв по нему огонь, чтобы выглядеть более заметной и приоритетной целью», — рассказали в Минобороны.

Беспилотник устремился за военнослужащим. Гура бежал, уводя дрон подальше от людей. Взрыв прогремел рядом с бойцом, но в последнюю секунду он сумел увернуться. Получив ранение, рядовой вернулся к группе и продолжил эвакуацию. Всех гражданских удалось благополучно доставить в безопасное место.

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