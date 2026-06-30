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Регион
30 июня, 04:09

В Ростовской области ПВО за ночь уничтожила более 60 БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ra17

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ra17

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили массированный налёт беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По его данным, уничтожено более 60 БПЛА в семи муниципалитетах.

«Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой были уничтожены более шести десятков БПЛА», — говорится в сообщении.

Воздушные цели перехватывали в Гукове, Таганроге, а также в Тарасовском, Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. По предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет. Губернатор предупредил, что опасность новых атак сохраняется, и рекомендовал жителям не находиться на открытых участках, укрыться в помещениях и не приближаться к окнам.

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Также30 июня над Московской областью перехватили 50 украинских БПЛА, летевших по направлению к столице.

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Антон Голыбин
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