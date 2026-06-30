Вывез в лес и бросил: Россиянин предстанет перед судом за изнасилование 35-летней давности

В Красноярске перед судом предстанет 61-летний житель Ачинска по делу об изнасиловании, которое произошло ещё в 1991 году. Об этом сообщили в региональном СК.

По версии следствия, ночью 14 июня 1991 года в квартире компания собралась на застолье. Одна из девушек ушла, а когда вторая попыталась сделать то же, её не пустили. Один из мужчин, будучи пьяным, применил силу и угрозы, изнасиловал её и вывез в лес на окраине города, оставив там одну.

Потерпевшая обратилась в полицию, но доказать вину тогда не удалось. В 2026 году следствие пересмотрело дело, обнаружило противоречия в показаниях свидетелей и провело биологическую экспертизу. После этого мужчина признал вину.

Ранее в Тюмени задержали жителя Нефтеюганска по подозрению в сексуальном насилии над девочкой в лифте. Вечером мужчина напал на ребёнка в лифте на улице 30 лет Победы, после чего скрылся. Личность подозреваемого установили сотрудники СК и полиции — им оказался мужчина 1993 года рождения.