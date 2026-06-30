Отравившихся смертельной курицей и рыбой из гастронома в Астрахани уже 35

Число отравившихся после употребления рыбы и курицы из гастронома «Михайловский» в Астрахани увеличилось до 35 человек, у большинства диагностирован сальмонеллёз. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.

Среди пострадавших — семь детей. Одна женщина ранее скончалась, а за ночь в больницу с признаками интоксикации поступили ещё пять человек.

«По состоянию на утро вторника число получивших отравление после употребления продукции гастронома увеличилось до 35, среди них 7 детей», — сказал собеседник ТАСС.

По данным Роспотребнадзора, у 26 человек лабораторно подтвердили сальмонеллёз после употребления готовой еды из кулинарного магазина. Следственное управление СК РФ по Астраханской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Среди пострадавших оказался бывший министр здравоохранения региона Павел Джуваляков. В городе также остановили работу цеха, еда из которого могла стать причиной массового отравления. Ход расследования контролирует прокуратура.