Трое россиян получили от 12 до 25 лет за подготовку терактов в трёх регионах РФ

Трое россиян осуждены на сроки от 12 до 25 лет за подготовку терактов в Костромской, Смоленской и Тульской областях по заданиям украинских спецслужб. О вердиктах 2-го Западного окружного военного суда сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Вступили в законную силу приговоры в отношении граждан РФ Д. Зайцева 1984 г.р., Д. Дмитриева 1994 г.р., А. Журавлёва 1999 г.р., причастных к подготовке в Костромской, Смоленской и Тульской областях террористических актов по заданиям украинских спецслужб. Решением суда они приговорены к лишению свободы на сроки от 12 лет до 25 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых 4-5 лет в тюрьме и крупным денежным штрафам», — говорится в сообщении

Все трое — Зайцев, Дмитриев и Журавлев — действовали отдельно друг от друга, но по схожей схеме: переписывались с украинскими кураторами в Telegram, собирали информацию об оборонных предприятиях, сотрудниках, объектах инфраструктуры и силовиках. Также они забирали из тайников взрывчатку для терактов.

Ранее в Монако 29 июня около 21:00 по местному времени произошёл взрыв в подъезде жилого дома. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, а BFMTV утверждал, что среди них — Вадим Ермолаев, ранее входивший в списки самых состоятельных украинских бизнесменов. Шарий считает, что теракт мог быть связан с рейдерским захватом предприятий Ермолаева на Украине. Князь Монако Альбер II ранее назвал случившееся потрясением для княжества.