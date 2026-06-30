Юрист рассказал, какие права есть у родителей и детей при открытии банковского счёта

Дети до 14 лет не могут самостоятельно открыть банковский счёт или вклад: такие продукты оформляют родители или законные опекуны на имя ребёнка, рассказал юрист Дмитрий Кваша. По его словам, до достижения 14 лет взрослые полностью контролируют операции по счёту наследника.

После этого возраста подросток получает больше финансовой самостоятельности, однако с 1 августа 2025 года для открытия счёта или вклада в возрасте от 14 до 18 лет банку обязательно потребуется письменное согласие родителей или опекунов.

Раньше возникала проблема с банковской тайной: если счёт был открыт на несовершеннолетнего, родители не всегда могли получить информацию о движении денег. Банки выдавали выписки только владельцу счёта. С 1 июля 2026 года порядок изменится, родители смогут получать больше информации о счетах несовершеннолетних.

«Банки будут обязаны предоставлять родителям и законным представителям выписки по счетам и вкладам, которые открыты на имя их несовершеннолетних детей», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который включает второй пакет мер по противодействию мошенникам. Документ содержит более 20 различных норм. К примеру, на одного человека можно будет оформить не более 20 банковских карт.