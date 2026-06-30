Волгоградская чиновница обманом женила бойца СВО на сестре-близняшке ради 15 млн «‎гробовых»

В Волгоградской области правоохранители задержали 46-летних сестёр-близняшек, которые пытались присвоить выплаты родственников погибшего на СВО бойца. Детали преступной схемы сообщает МВД по региону в телеграм-канале.

Задержаны аферисткы по делу бойца СВО. Видео © Telegram / МВД по Волгоградской области

Одна из женщин занимала должность начальника военно-учётного стола администрации района. Она убедила мужчину, собирающегося заключить контракт с Минобороны, оформить фиктивный брак с сестрой. В случае гибели контрактника мошенницы хотели получить положенные членам семьи денежные компенсации и поделить их между собой.

Военнослужащий погиб в одном из боёв, новоявленная супруга тут же подала заявление на получение денег. Ей по закону причиталось 15 миллионов рублей. Довести свой замысел до конца женщины не смогли. Павоохранители сумели раскрыть преступную схему.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. До избрания меры пресечения фигурантки задержаны», — уточнили в МВД.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла вернуть домой многодетного отца, участвовавшего в спецоперации. Мужчина получил ранение, его здоровье даже после лечения начало ухудшаться. А в семье родился третий ребёнок, жене потребовалась помощь. Тогда супруга участнкиа СВО и обратилась за помощью к Лантратовой, чтобы ей помогли вернуть мужа на гражданку.