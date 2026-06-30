Венки и машины со спецсигналами: видео с места прощания с Сергеем Ивановым

Life.ru показал обстановку у Прощального зала ЦКБ №1, где скоро начнётся церемония прощания с экс-министром обороны РФ Сергеем Ивановым.

Вход в здание уже заставлен венками от близких, бывших коллег и знакомых покойного. К месту церемонии начали подъезжать автомобили со спецсигналами. Обстановка у зала остаётся спокойной.