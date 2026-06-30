Венки и машины со спецсигналами: видео с места прощания с Сергеем Ивановым
Life.ru показал обстановку у места прощания с Сергеем Ивановым
Обложка © Life.ru
Life.ru показал обстановку у Прощального зала ЦКБ №1, где скоро начнётся церемония прощания с экс-министром обороны РФ Сергеем Ивановым.
Вход в здание уже заставлен венками от близких, бывших коллег и знакомых покойного. К месту церемонии начали подъезжать автомобили со спецсигналами. Обстановка у зала остаётся спокойной.
Сергей Иванов возглавлял Минобороны с 2001 по 2007 год. Он скончался на 73-м году жизни. Соболезнования семье покойного выразил президент Владимир Путин. Глава Минобороны Андрей Белоусов назвал Иванова опытным государственным, политическим и военным деятелем, а также талантливым руководителем, посвятившим жизнь укреплению обороноспособности страны. Похоронят Сергея Иванова на Троекуровском кладбище рядом с погибшим сыном.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.