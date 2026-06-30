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30 июня, 07:30

Венки и машины со спецсигналами: видео с места прощания с Сергеем Ивановым

Life.ru показал обстановку у места прощания с Сергеем Ивановым

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Life.ru показал обстановку у Прощального зала ЦКБ №1, где скоро начнётся церемония прощания с экс-министром обороны РФ Сергеем Ивановым.

Вход в здание уже заставлен венками от близких, бывших коллег и знакомых покойного. К месту церемонии начали подъезжать автомобили со спецсигналами. Обстановка у зала остаётся спокойной.

Лавров отметил личный вклад Иванова в развитие современной России
Лавров отметил личный вклад Иванова в развитие современной России

Сергей Иванов возглавлял Минобороны с 2001 по 2007 год. Он скончался на 73-м году жизни. Соболезнования семье покойного выразил президент Владимир Путин. Глава Минобороны Андрей Белоусов назвал Иванова опытным государственным, политическим и военным деятелем, а также талантливым руководителем, посвятившим жизнь укреплению обороноспособности страны. Похоронят Сергея Иванова на Троекуровском кладбище рядом с погибшим сыном.

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