С фасада Арбитражного суда в Челябинске рухнули плиты, чудом не задев мужчину

В центре Челябинска со здания Арбитражного суда обрушилась облицовка прямо на тротуар. Плиты упали утром 30 июня и чудом не задели мужчину, который разгружал почту — он не успел подняться на крыльцо, пишет 74.ru.

Плиты с фасада Арбитражного суда рухнули в Челябинске, чудом не задев мужчину. Видео © 74.ru

Осколки разлетелись до самой проезжей части на Воровского, 2. Сейчас главный вход в здание перекрыли для безопасности. Ремонт займёт один-два дня, в суде обещают оповестить, когда центральный вход снова откроют. Пока попасть в здание можно через боковую дверь.

«Сейчас нужно провести ремонтные работы, и вход временно ограничен. На день или два, пока нельзя сказать точно. Мы оповестим, когда доступ снова будет осуществляться через центральный вход», — рассказали в суде.

Ранее в Московской области подросток едва не погиб от удара током, когда пытался снять с дерева котёнка. Мальчика доставили в Раменскую больницу, ему оказали помощь. Школьник залез на дерево, чтобы спасти котёнка. Ветка под ним начала ломаться, и, теряя равновесие, он инстинктивно схватился за высоковольтный провод. Мощный разряд прошёл через тело — от области сердца до левого бедра. Ребёнок упал с четырёхметровой высоты и потерял сознание.