Деньги нашлись после звонка: Владелец ресторана в Казани на месяц «забыл» оплатить вечеринку

Владелец ресторана «Мёд» в Казани задержал оплату организаторам «татарской дискотеки». Тусовку проводила компания Qziq Media. Они ещё весной нашли артистов по сниженным ценам, договорились о выступлениях и запустили рекламу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Фото © VK / МЁД РЕСТОРАН КАРАОКЕ КЛУБ

Учредитель Руслан Валиев пообещал 70 тысяч рублей, включая проценты с продажи билетов и бара. Но после дискотеки 30 мая денег организаторы так и не получили. Сначала Валиев обещал решить вопрос, а потом перестал отвечать.

Организаторы узнали от бывших работников ресторана, что такое поведение для него нормально. Им он тоже задерживал зарплату, недоплачивал или вообще не рассчитывался. Сам владелец в разговоре с Telegram-каналом сначала не понял, о чём речь. Потом он вовсе обвинил организаторов в обмане и завышении гонораров одному из артистов. В итоге после звонка журналистов деньги всё же перевели.

Ранее стало известно, что в июле 2026 года вторая часть зарплаты будет немного больше первой. Причина — разное количество рабочих дней в первой и второй половине месяца. По Трудовому кодексу зарплату должны платить не реже двух раз в месяц. Сумма каждой части зависит от числа рабочих дней. В июле при пятидневке — 23 рабочих дня: 11 в первой половине и 12 во второй. Поэтому аванс будет чуть меньше, а вторая часть — больше.