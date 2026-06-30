Женщина погибла после падения обломков БПЛА на дачный дом в Тверской области

61-летняя женщина погибла после падения обломков беспилотника на дачный дом в Тверской области. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Королев.

По словам главы области, инцидент произошел в Кимрском муниципальном округе во время отражения атаки беспилотника. Обломки БПЛА упали на частный дом, после чего начался пожар. В момент возгорания в здании находилась 61-летняя женщина, спасти её не удалось.

Губернатор заявил, что семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь.

Также сегодня массированной атаке дронов подверглась Московская область. Силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне и Егорьевске. Повреждения от падения обломков получили частные дома. В Егорьевске погиб шестимесячный ребёнок.