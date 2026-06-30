Около 600 населённых пунктов на Украине обесточены из-за непогоды

Порядка 600 населённых пунктов на Украине остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщили в пресс-службе Минэнерго республики. Речь идёт в том числе о столичном регионе.

«Без электроснабжения остаются почти 600 населённых пунктов в Волынской, Житомирской, Киевской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях», — говорится в сообщении.

Из-за повреждений объектов энергетики без света осталась часть жителей Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожья.

Ранее в Верховной раде предупредили о надвигающейся на Украину энергетической катастрофе. По мнению нардепа Алексея Кучеренко, анонсированные почасовые отключения ударят по промышленности и спровоцируют масштабное удорожание товаров и услуг. Это затронет все сферы и без того нелёгкой жизни в Незалежной.