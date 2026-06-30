Российские военнослужащие за сутки освободили три населённых пункта в зоне спецоперации, доложили в Минобороны России. Речь идёт о Малиновке в Донецкой Народной Республике, а также Лесном и Ровном в Запорожской области.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Малиновка ДНР», — отчитались в ведомстве.

В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили Ровное и Лесное.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российским военным осталось зачислить от ВСУ 149 строений в Красном Лимане из более чем 11 тысяч, насчитывающихся в этом населённом пункте. Основная масса жилых и нежилых объектов — свыше 10 800 домов — уже находится под контролем российских подразделений.