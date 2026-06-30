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30 июня, 09:18

Армия России взяла под контроль три населённых пункта в зоне СВО

Армия России взяла под контроль Малиновку в ДНР, Лесное и Ровное в Запорожье

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Российские военнослужащие за сутки освободили три населённых пункта в зоне спецоперации, доложили в Минобороны России. Речь идёт о Малиновке в Донецкой Народной Республике, а также Лесном и Ровном в Запорожской области.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Малиновка ДНР», — отчитались в ведомстве.

В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили Ровное и Лесное.

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Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российским военным осталось зачислить от ВСУ 149 строений в Красном Лимане из более чем 11 тысяч, насчитывающихся в этом населённом пункте. Основная масса жилых и нежилых объектов — свыше 10 800 домов — уже находится под контролем российских подразделений.

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Андрей Бражников
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