ВС России нанесли удар ФАБ и дронами по району Сумской ТЭЦ

Российские военные нанесли удар по теплоэлектростанции в городе Сумы с использованием авиабомб ФАБ. Кроме того, удары пришлись по району Миргорода в Полтавской области, сообщают украинские СМИ. Фото последствий публикуют в Сети.

ВС России нанесли удар ФАБ по ТЭЦ в Сумах и району Миргорода. Фото © Украина.ру

Видны столбы дыма, поднимающиеся с мест ударов. Официально о разрушениях не сообщалось.

Ранее в Харьковской области российские военные в ходе разведки обнаружили пункты временной дислокации 120-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, после чего экипажи ВКС России нанесли удар пятью авиабомбами ОФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволило повысить точность поражения целей.