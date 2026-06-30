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30 июня, 09:31

ВС России нанесли удар ФАБ и дронами по району Сумской ТЭЦ

ВС России нанесли удар ФАБ по ТЭЦ в Сумах и району Миргорода. Обложка © Украина.ру

ВС России нанесли удар ФАБ по ТЭЦ в Сумах и району Миргорода. Обложка © Украина.ру

Российские военные нанесли удар по теплоэлектростанции в городе Сумы с использованием авиабомб ФАБ. Кроме того, удары пришлись по району Миргорода в Полтавской области, сообщают украинские СМИ. Фото последствий публикуют в Сети.

ВС России нанесли удар ФАБ по ТЭЦ в Сумах и району Миргорода. Фото © Украина.ру

ВС России нанесли удар ФАБ по ТЭЦ в Сумах и району Миргорода. Фото © Украина.ру

Видны столбы дыма, поднимающиеся с мест ударов. Официально о разрушениях не сообщалось.

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Анастасия Никонорова
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