ВС России нанесли удар ФАБ и дронами по району Сумской ТЭЦ
ВС России нанесли удар ФАБ по ТЭЦ в Сумах и району Миргорода. Обложка © Украина.ру
Российские военные нанесли удар по теплоэлектростанции в городе Сумы с использованием авиабомб ФАБ. Кроме того, удары пришлись по району Миргорода в Полтавской области, сообщают украинские СМИ. Фото последствий публикуют в Сети.
ВС России нанесли удар ФАБ по ТЭЦ в Сумах и району Миргорода. Фото © Украина.ру
Видны столбы дыма, поднимающиеся с мест ударов. Официально о разрушениях не сообщалось.
Ранее в Харьковской области российские военные в ходе разведки обнаружили пункты временной дислокации 120-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, после чего экипажи ВКС России нанесли удар пятью авиабомбами ОФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволило повысить точность поражения целей.
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