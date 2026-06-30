ВС РФ уничтожили объекты энергетики и склады с топливом ВСУ

Российские военные за последние сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах. Такие данные привели в Минобороны РФ. Атаки производились беспилотниками, ракетными войсками и боевой авиацией.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Министерство обороны России отчиталось о ходе наступления группировки войск «Запад» на Лиманском участке фронта. Штурмовые отряды 25-й армии продолжают планомерную зачистку Красного Лимана от остатков украинских формирований. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, продвигаясь в западном направлении, взяли под полный контроль 4 опорных пункта противника. Также российские военные заняли 48 зданий в городской черте.